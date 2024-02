Concorso carabinieri 2024 al via, come fare domanda: requisiti, quando esce il bando, date, prove e simulazioni

Concorso carabinieri 2024, iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma, suddivisi in quattro posti per la specialità in medicina, uno per la specialità veterinaria, due per la specialità psicologia, uno per la specialità investigazioni scientifiche - fisica, tre posti per la specialità telematica, due per la specialità genio, uno per la specialità amministrazione e commissariato. Tre i posti riservati a carabinieri già in servizio: uno per la specialità investigazioni scientifiche - fisica, uno per la specialità telematica e uno per la specialità amministrazione e commissariato. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter. Ecco tutto quello che c'è da sapere.