Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Al Manouche di Caserta mercoledì torna il Cinebistrot di Caserta Film Lab. "Hungry Hearts" è il tema dell'edizione 2024, tutta dedicata all'amore e alle sue conseguenze. Invariata la formula: nessuna poltroncina ma sedie e tavolini per gustare il film e gli assaggi del giorno.

INCONTRI

Nella sala consiliare “Don Peppe Diana” di Orta di Atella martedì è atteso Catello Maresca per un’ampia riflessione sulla lotta alle mafie. Lo spunto dell’incontro, organizzato nell’ambito del ciclo “La Cultura della Legalità”, sarà dato dall’ultimo libro del magistrato partenopeo “Lo Stato Vince Sempre”, edito da U.N.I.C.A - Unione Nazionale della Cultura Antimafia.

LIBRI

Cosa significa soffrire e cosa significa convivere con gli altri: questo racconta Luca Trapanese nel romanzo “Non chiedermi perché” (Edizioni Salani).

L'appuntamento con l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili, è per venerdì nella Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere. Conversa con l’autore la professoressa e traduttrice Sara Ferraro.

MOSTRE

Mercoledì nel centro Terre Blu di Caserta si concluderà la mostra di arte contemporanea “Terre Blu Museum” con opere, tra gli altri, di Fabio Donato, Luigi Esposito, Peppe Ferraro, Angelo Marra. In occasione del finissage, Antonio Ruggiero, chef patron della Osteria del Baccalà di Vairano, proporrà l'ormai famigerato olio astrologico, assaggi di baccalà e gli immancabili spaghetti fil di ferro.

MUSICA

Nell’ambito della rassegna “Jazz Music Foyer”, martedì al Teatro Comunale di Caserta ci sono Francesca Leone e Guido di Leone 4et con il loro ultimo lavoro discografico “Historia do Samba”. Il quartetto esegue oltre al proprio lavoro un omaggio alle canzoni senza confini e senza età in puro stile Bossa Nova.

TEATRO/1

Da mercoledì a venerdì al Teatro Lendi di Sant’Arpino va in scena "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek, che firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento dell’omonimo capolavoro cinematografico. Sul palco Francesco Pannofino, Simona Marchini, Loredana Cannata, Erik Tonelli e Carmine Recano.

TEATRO/2

Rappresentato ininterrottamente da un quarto di secolo, l'adattamento teatrale di “Variazioni enigmatiche”, opera scritta nel 1995 dal drammaturgo francese Éric-Emmanuel Schmitt, arriva al Teatro Comunale di Caserta da venerdì a domenica con Glauco Mauri e Roberto Sturno nei ruoli protagonisti.