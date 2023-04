Era capace di intendere e di volere il carabiniere Giuseppe Molinaro, quando lo scorso 8 marzo uccise il direttore dell'albergo di Suio Terme, Giovanni Fidaleo e ferì la donna, Miriam Mignano, con la quale voleva proseguire la relazione? Per scoprirlo, gli avvocati del militare, Paolo Maria Di Napoli e Giampiero Guarriello, hanno scelto lo psichiatra che dovrà stilare la consulenza, dopo l'assenso del magistrato che conduce le indagini. Questa l'ultima novità del delitto di Suio, insieme al dissequestro dell'auto del carabiniere sulla quale furono svolti accertamenti. Luca Bartoli, ha dato la propria disponibilità a redigere la consulenza ma i legali di Molinaro stanno ricostruendo anche il passato clinico dell'appuntato nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Da acquisire agli atti anche il foglio matricolare del loro assistito, che anni fa fu seguito dal personale sanitario del servizio di psichiatria e psicologia militare dell'Arma. Ovviamente anche la Procura di Cassino potrebbe attivare una perizia psichiatrica alla quale sottoporre Molinaro. La terza sezione del tribunale della Libertà di Roma, aveva rigettato l'istanza di scarcerazione (subordinata agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e in aggiunta anche in una regione diversa da Campania e Lazio) che avevano avanzato i suoi legali. I giudici capitolini si erano espressi sull'ordinanza cautelare del tribunale di Cassino, dopo quella iniziale del gip di Santa Maria. Il Riesame di Napoli si era dichiarato incompetente al primo ricorso per la nuova ordinanza del Palazzo di Giustizia di Cassino al quale erano stati trasmessi gli atti.