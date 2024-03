Angri-Casarano, cori razzisti a un avversario: stadio chiuso per una giornata

L'Angri giocherà senza il suo pubblico nella prossima partita casalinga. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo di Serie D che ha punito una condotta scorretta della tifoseria grigiorossa in occasione del match di domenica scorsa contro il Casarano.

Secondo il dispositivo, i sostenitori doriani hanno rivolto «grida implicanti discriminazioni per ragioni di razza all'indirizzo di un calciatore avversario». Per queste ragioni il Giudice Sportivo ha inflitto all'Angri un'ammenda di 2.000 euro, oltre alla chiusura del settore Tribuna per la partita interna contro il Martina, prevista per il turno infrasettimanale del 28 marzo prossimo.

Un'ulteriore sanzione riguarda il presidente grigiorosso Raffaele Niutta, inibito fino al prossimo 16 aprile «per avere nel corso dell'intervallo colpito un tesserato avversario con uno schiaffo al volto».