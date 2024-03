Nocerina, la società non è in crisi: «Tracciata la linea per il futuro»

«C’è unità di intenti tra i sei soci dell’Asd Nocerina 1910 protagonisti, dal dicembre 2022, del rilancio del club». Questo l'incipit della nota stampa inviata dal club rossonero per smentire le voci relative a possibili dissidi interni alla componente societaria.

Le guide del club rossonero hanno preso questa iniziativa dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ormai ex direttore sportivo Emanuele Righi, che aveva lasciato intendere inadempienze economiche da parte della proprietà e soprattutto l'uscita di alcuni imprenditori dalla stessa compagine societaria.

«I soci hanno rimarcato che tutti gli impegni verranno garantiti come sempre è stato fatto e sottolineato.

Sono state anche tracciate le linee programmatiche per l’attività futura. È stato specificato che non ci sono pendenze di carattere economico. Sino alla fine del campionato non è previsto l’ingresso di nuove figure professionali nello staff tecnico».

In merito a voci e alcune dichiarazioni pubbliche, la società s'è detta pronta ad adire le vie legali per tutelare l’immagine personale e professionale dei componenti del club. A margine, la dirigenza rossonera ha messo fine al lungo silenzio stampa durato diversi mesi, già a partire dalla conferenza pre-partita che anticiperà il derby casalingo con il San Marzano.

In merito a questo incontro, venerdì sarà discusso il ricorso della società volto a revocare il provvedimento di porte chiuse imposto dal Giudice Sportivo dopo il derby di due domeniche fa contro la Cavese.