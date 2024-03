Gelbison-Manfredonia, ingresso gratuito per i tifosi

La Gelbison che non vince da cinque giornate e dopo la sconfitta rimediata sul campo del Gallipoli, è tornata pericolosamente a ridosso della zona playout che ora dista solo quattro lungezze.

I tifosi sono sempre più lontani anche per il fatto che il club rossoblù di Vallo della Lucania dallo scorso anno è costretto a peregrinare sui campi della provincia e da qualche giornata sta giocando le sue gare casalinghe al Vaudano di Capaccio, impianto che è rimasto quasi sempre quasi vuoto.

Il presidente dei cilentani Maurizio Puglisi, per far fronte a questa situazione e richiamare il maggior numero di sostenitori al seguito di Manzo e company, accogliendo l'invito del sindaco Sansone ha deciso di aprire le porte a tutti senza applicare nessun costo del biglietto. Una scelta che pare sia stata accolta con favore da molti. Un tentativo per ricreare l'entusiasmo che sembra smarrito. La gara con il Manfredonia si gioca domenica a Capaccio con inizio alle ore 14.30.