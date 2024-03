Anzio-Nocerina 2-2: terzo pareggio di fila

La Nocerina rimedia il terzo pareggio consecutivo. A Cisterna di Latina i rossoneri impattano contro l'Anzio col punteggio di 2-2, pagando a caro prezzo la quantità industriale di occasioni da gol sprecate in particolar modo nel primo tempo.

L'undici di Nappi parte malissimo e al 4' è già sotto per la rete di Buatti, che sceglie bene il tempo e insacca sugli sviluppi di un angolo. Poco dopo Fantoni è costretto agli straordinari sul tentativo di Bencivenga, poi inizia il monologo della Nocerina, che cinge d’assedio l’area dei padroni di casa, ma non riesce a capitalizzare almeno sei nitide palle-gol.

L’insistenza viene premiata quando i rossoneri fruiscono di un calcio di rigore per evidente fallo di mano in area: dal dischetto Cardella si fa respingere la conclusione dal portiere Perna, ma si fionda rapidamente sul pallone e ribadisce in rete.

L’undici di Nappi continua a detenere il controllo del gioco, ma continua a sprecare fino all’intervallo.

Nella ripresa, dopo una gran parata dell’estremo di casa su conclusione ravvicinata di Cardella, l’Anzio ripassa avanti su rigore realizzato da Bencivenga. La Nocerina si rimette in moto e al 18’ trova il nuovo pareggio su colpo di testa di Rossi. Nella girandola di emozioni è di nuovo l’Anzio in due circostanze a sfiorare il tris prima di un nuovo forcing dei molossi inutile però per trovare il punto della vittoria.

Il pari non modifica il gap dal secondo posto, ma la Nocerina viene agganciata in classifica dalla Romana a quota 47, con l'Ischia che si avvicina a sole 2 lunghezze.