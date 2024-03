Nuova Igea Virtus-Real Casalnuovo: 3-1. Granata sconfitti in Sicilia, ma restano in zona playoff

Real Casalnuovo sconfitto sul campo della Nuova Igea Virtus. I granata, tuttavia, restano in zona playoff. La gara è equilibrata. Le squadre si affrontano a viso aperto.

Al 33' è Longo ad impegnare Viola in due tempi. Al 36' punizione dal limite per la Nuova Igea Virtus e Longo è bravo ad infilae alla sinistra di Viola per la rete del vantaggio. Il pareggio dei granata arriva sul finale del primo tempo con Sarno che si procura il rigore e realizza dagli undici metri.

Nella ripresa i giallorossi non concretizzano due occasioni da calcio d'angolo. Al 74' arriva il gol del vantaggio per i locali: Longo tira una gran botta dalla distanza e mette alle spalle di Viola. I siciliani ci credono, il Real incassa il colpo e anche il 3-1 al 77'. Il neo entrato Aveni si fa trovare pronto sul secondo palo e di testa la mette dentro raccogliendo il cross di Ordonez dalla destra.