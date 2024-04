Napoli, a Città della Scienza il weekend è dedicato a frutta e verdura

Nell’ambito del programma Frutta e verdura nelle Scuole, promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito, il Ministero della Salute, Agea, ISMEA, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Città della Scienza dedica il weekend del 13 e 14 aprile al mangiar sano.

Attraverso laboratori interattivi, esperimenti e science show, piccoli e grandi visitatori potranno comprendere quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per la conquista di abitudini alimentari sane.

Con l’Interactive lab “Indovina chi” … della frutta e verdura, le bambine e i bambini scopriranno, attraverso quiz e indovinelli, una divertente e istruttiva variante del gioco “Indovina chi”.

Mentre con l’Interactive lab Estrazione e Osservazione dei pigmenti fotosintetici, i piccoli partecipanti, sfruttando la tecnica della cromatografia su carta, si confronteranno con la varietà di pigmenti che hanno un ruolo nella fotosintesi e conferiscono ai vari vegetali i loro colori.

Per tutti i visitatori, infine, il Science show Nutriamoci: alimentarsi o nutrirsi: qual è il significato di questi termini? I nutrienti sono i principali componenti degli alimenti.

Gli alimenti, a parte qualche eccezione, contengono invece più di un nutriente. Grazie a questo divertente science show tutti i nostri visitatori potranno andare alla scoperta dei principi nutritivi nascosti nella frutta e nella verdura!

Come sempre l’offerta del weekend sarà arricchita dagli spettacoli al Planetario, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra interattiva sulla Fisica per tutte le età in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento!