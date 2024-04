Giornata Mondiale della Terra, a Napoli un weekend di eventi dedicati

Il territorio napoletano è pronto a celebrare attivamente la «Giornata Mondiale della Terra», istituita dalle Nazioni Unite il 22 aprile per sottolineare la necessità della preservazione delle risorse naturali e per la salvaguardia dell’ambiente sul nostro Pianeta. Tema di questa 54esima edizione è «Planet vs Plastic», per porre l’attenzione sull’eccessivo abuso dei materiali plastici e chiedere una riduzione del 60 per cento entro il 2040.

Per sensibilizzare sulla problematica, l’onda blu dei volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha organizzato ben sei appuntamenti di pulizia ambientale tra Napoli e provincia.

«Quest’anno la Giornata della Terra pone al centro dell’attenzione di tutto il mondo un tema che riteniamo cruciale per il nostro futuro sul Pianeta e che ci vede attivi in prima linea da quasi cinque anni – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Napoli e i napoletani faranno la loro parte, forti del sostegno dell’Amministrazione comunale con cui abbiamo siglato un protocollo d’intesa lo scorso dicembre, grazie alla collaborazione dell’Assessore all’Ambiente e al Verde, Vincenzo Santagada.

In questi primi mesi del 2024 – prosegue – abbiamo liberato il napoletano da quasi una tonnellata di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente e abbiamo sensibilizzato oltre 1.500 studenti nelle scuole del territorio».

Nella mattinata di sabato 20 aprile, inoltre, altri tre appuntamenti in provincia: a Castello di Cisterna (Silvana Maria Rosaria Cantone), in via Lepanto a Pompei (Salvatore Palmieri) e sulla spiaggia di San Pietro sull’isola di Ischia dove si terrà un clean up lungo la costa per ripulirla dalla plastica e dai rifiuti che il mare ci restituisce.Per la Giornata della Terra, Plastic Free sarà, dunque, a Napoli domenica 21 aprile presso piazzale Tecchio, fronte Cumana Mostra d’Oltremare con appuntamento alle 10 con l’organizzazione del referente locale Stefano Pugliese. Sempre al mattino, alle 10:30, i volontari saranno in azione al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco coordinati dal referente Francesco Gallina e a Brusciano presso il parco Sant’Antonio con il referente Gianluca Castaldo.

Maggiori info su www.plasticfreeonlus.it