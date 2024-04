Napoli, Città della Scienza celebra la Giornata mondiale della Terra

Napoli attende ben 400mila turisti nel ponte dal 25 al 28 aprile. Città della Scienza, museo scientifico interattivo per eccellenza, intensifica il programma per accogliere al meglio tutti i visitatori. Le attività sono ispirate alla Giornata Mondiale della Terra, probabilmente il più potente strumento di richiamo alla tutela del Pianeta per tutte le culture del mondo e le generazioni.

L’Earth Day che si festeggia per la precisione il 22 aprile è un’occasione di apprendimento e sensibilizzazione, un appello per proteggere la nostra casa comune.

Tra le varie attività: “Pianta il tuo seme” in collaborazione con Borbone Kids Lab, dove i giovanissimi comprenderanno che anche le piante hanno un CORPO e proveranno la semina “in capsula”.

E poi “Avventure Vulcaniche” in collaborazione con Giotto: l'occasione di esplorare i segreti della Terra grazie a un fantastico laboratorio sui vulcani. E ancora E-SPERIMENTIAMO CON L’ACQUA: il science show con esperimenti che hanno al centro l’acqua, fonte di vita, primordiale culla dell’esistenza.

Questo e tanto altro ancora: un programma vasto di laboratori e dimostrazioni scientifiche per svelare i segreti del nostro pianeta, dalla sua struttura più interna alla complessa rete di ecosistemi che vi dimorano.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra interattiva sulla fisica per tutte le età “Facciamo un esperimento!” in programma fino al 30 giugno.