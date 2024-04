Napoli, La Birreria di Miano compie 5 anni: festeggiamenti con Biagio Izzo

Il Centro commerciale La Birreria di piazza Madonna dell’Arco nel quartiere napoletano di Miano taglia il traguardo dei cinque anni di attività e si racconta con una mostra fotografica in galleria dal 24 aprile.

Le immagini illustreranno come sono stati trasformati gli spazi interni ed esterni dell’ex stabilimento Peroni: dalla realizzazione dei locali commerciali fino all’abbattimento del muro perimetrale che ha consentito di riconsegnare il parco urbano alla fruizione da parte delle famiglie; e si vedrà come questi spazi siano diventati sempre più accoglienti per gli appuntamenti, decine e decine, che si sono svolti dal 2019 a oggi. Una carellata di ricordi non troppo lontani nel tempo ma che mostrano i progressi di un centro commerciale sempre attento a coinvolgere le famiglie del quartiere in attività culturali e di socializzazione.

In occasione della cerimonia di apertura della rassegna, il giorno 24 mostrerà le vetrine dei negozi vestite a festa e verranno offerti dolci a forma di 5.

Il 2 maggio, alle 18.30, l’appuntamento è con lo spettacolo “3 Sfumature di Giallo”, con Salvatore Gisonna, Peppe Laurato, Lucia Giso e Peppe Isaia, che coinvolgeranno il pubblico in una divertente caccia al colpevole con finale aperto.

Dal 2 maggio partiranno anche le attività con le scuole e le associazioni del territorio. Durerà dieci giorni il “Progetto Musichiamo”, che coinvolgerà bimbi dai 6 agli 11 anni in attività di ascolto e apprendimento del linguaggio musicale. Si prenota presso lo sportello dell’Albero dei Servizi. Il 3 maggio sarà la volta delle scuole di ballo e il 4 maggio di uno spettacolo circense. Si chiude il 5 maggio, sempre alle ore 18, con il taglio della torta assieme all’amatissimo comico Biagio Izzo.