Bimbo risucchiato in un canale esce vivo da un tombino dopo 300 metri di terrore

Un bambino brasiliano di 7 anni, Raphael dos Santos, è miracolosamente sopravvissuto dopo essere stato trascinato per quasi 300 metri lungo un sistema di canalizzazione durante una tempesta. A riportare la notizia il "Daily Mail". Raphael era con un gruppo di amici quando è caduto in un tombino durante un temporale nella città meridionale di Cruz Alta, lunedì scorso.

Campobasso, incendio in casa: morto bimbo di 9 anni, feriti mamma e fratellini. «I genitori non sono riusciti a salvarli tutti e tre»

I suoi amici, impossibilitati ad aiutarlo, hanno avvisato il padre Paulo Rocha: «I ragazzi mi hanno chiamato. Quando sono arrivato, pensavo che non c'era modo di salvare mio figlio», ha raccontato Rocha a RBS TV. «Dopo essere stato risucchiato, ci siamo accorti che l'acqua stava uscendo a due isolati di distanza. Era ferito ma fortunatamente vivo». Il piccolo ha detto di non aver avuto paura nonostante un profondo taglio sopra l'arcata sopraccigliare sinistra curata con 25 punti di sutura. «C'era molta acqua, non c'era molto spazio e non potevo muovermi troppo.

Ho cercato di alzare la testa, ma non potevo» ha detto Raphael.

Rocha ha dichiarato che suo figlio è stato fortunato ad essere trascinato fino al tombino da cui è uscito, perché il tubo si divideva in una sezione dove l'acqua veniva deviata in un'area sotto un condominio: «Nell'ultimo tombino, alla fine della strada, dove c'è una 'T' e da lì ha avuto la fortuna di risalire».

Il Dipartimento dei Lavori Pubblici di Cruz Alta ha coperto il tombino martedì pomeriggio e ha ispezionato altri drenaggi in città per assicurarsi che fossero adeguatamente sigillati dopo una pioggia record con un aumento del 29% rispetto alla media di dicembre.