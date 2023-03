Bimba di 9 mesi muore per fumi tossici nell'incubatrice, genitori vincono la causa dopo cinque anni

Una bambina di nove mesi è morta dopo aver «respirato i fumi del gasolio provenienti dai lavori di costruzione dell'ospedale e fuoriusciti nella sua incubatric». I genitori hanno vinto una battaglia di cinque anni per ottenere un'inchiesta sulla tragedia. La piccola che non ce l'ha fatta aveva una gemella.

Annie-Jo Mountcastle e sua sorella Florence-Rose sono nate premature di 12 settimane all'ospedale Ysbyty Glan Clwydan di Bodelwyddan, in Galles, nel febbraio 2017, con un peso rispettivamente di appena mezzo chilo.

Entrambe hanno trascorso tre mesi in un'incubatrice, mentre l'ospedale stava costruendo un nuovo centro di terapia intensiva neonatale da 18 milioni di sterline.

Le sorelle hanno sviluppato patologie polmonari croniche e la piccola Annie-Jo è stata trovata morta nel suo lettino di casa sei mesi dopo essere stata dimessa dall'ospedale, all'età di soli nove mesi.

I genitori di Annie-Jo, Amy Dean e David Mountcastle, ritengono che le esalazioni di gasolio rosso provenienti dai lavori di costruzione si siano infiltrate nell'incubatrice della figlia, causandone le complicazioni fatali.

Il coroner John Gittins ha ora ordinato un'indagine completa per scoprire se «le sostanze inquinanti hanno contribuito più che minimamente alla morte di Annie-Jo».

Un'indagine precedente è stata condotta sulle loro affermazioni dalla commissione sanitaria locale, ma i responsabili del servizio sanitario nazionale hanno insistito sul fatto che «non era stato causato alcun danno».

Un rapporto di Sailesh Kotecha, professore e responsabile della salute infantile all'Università di Cardiff, e del professor Jonathan Grigg, professore di medicina respiratoria e ambientale pediatrica alla Queen Mary, Università di Londra, ha indagato sulla tragedia. Il professore ha affermato che la valutazione dei lavori avrebbe dovuto essere più solida e che il loro rapporto «ha confermato le preoccupazioni dei genitori sul fatto che i loro gemelli fossero probabilmente esposti all'inquinamento atmosferico».

Ma ha aggiunto che non c'erano prove che suggerissero che fosse la causa della tragica morte di Annie-Jo.

All'udienza presso la County Hall di Ruthin è stato detto che la causa della morte di Annie-Jo, avvenuta nella sua casa di Llanfair Talhaiarn, vicino ad Abergele, resta ancora da accertare e che a tempo debito si terrà un'inchiesta completa.

Il medico legale Gittins ha dichiarato: che le prove indicano una «significativa esposizione» ai fumi del diesel durante la fase neonatale del bambino .Ma ha detto che «non ci sono prove oggettive che questo abbia avuto effetti a lungo termine sul sistema respiratorio». La coppia ha dichiarato che gli «occhi dei gemelli erano gonfi» dopo la nascita e che a 28 giorni è stata diagnosticata loro una malattia polmonare cronica.

La rappresentante legale della famiglia, Janine Wolstenholme, ha dichiarato che Annie-Jo aveva un sistema respiratorio compromesso quando è stata ulteriormente esposta ai fumi. L'incubatrice in cui è stata messa potrebbe aver «esacerbato la sua esposizione ai fumi» anziché fungere da barriera. Ha aggiunto: «Una delle maggiori preoccupazioni dei genitori della signora Mountcastle è l'entità dell'ingresso dei fumi».

Queste ragazze soffrivano di gonfiori e sintomi respiratori che normalmente potevano sembrare raffreddori, ma la vera convinzione dei genitori è che la sintomatologia fosse legata all'esposizione all'inquinamento.

La legale ha detto: «Dal punto di vista dei genitori, non si tratta solo di stabilire se le esalazioni abbiano causato la morte della bambina, ma se le esalazioni abbiano portato a trattamenti clinici aggiuntivi che hanno esacerbato una bambina già compromessa a livello respiratorio».

Il Betsi Cadwaladr University Health Board e la BAM Construction - la società che ha costruito il centro di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bodelwyddan, costato 18 milioni di sterline - avevano entrambi dei rappresentanti legali all'udienza.

Entrambi dovrebbero essere rappresentati quando, nel corso dell'anno, si terrà l'inchiesta completa sulla morte del bambino, avvenuta il 17 novembre 2017.

Colin Moore, rappresentante della BAM Construction, ha dichiarato che c'è «ovviamente una lacuna in termini di causalità» e che l'azienda contesta la portata della presunta esposizione.

Ha affermato che i professori Kotecha e Grigg, nello scrivere il loro rapporto, «non avevano un quadro completo, ma sembravano disposti a fare ipotesi e a formulare conclusioni basate su tali ipotesi».

Entro le prossime otto settimane, il medico legale ha incaricato la BAM di fornire una dichiarazione che descriva in dettaglio la natura del progetto, i tempi di realizzazione, i lavori svolti, le specifiche dei macchinari utilizzati e le valutazioni di salute e sicurezza effettuate.

La gemella Florence-Rose è ora una vivace bambina di cinque anni, anche se i suoi genitori, che nel frattempo si sono separati, dicono che da piccola «cercava sempre la sorella».

'It's been six years now since Annie-Jo died and we're still waiting for answers' https://t.co/qpEt3WMcrH pic.twitter.com/hsrOs6f8uS

— North Wales Live (@northwaleslive) March 24, 2023