Pierpaolo Panzieri ucciso a coltellate a Pesaro, trovato morto in casa: aveva 27 anni

Omicidio a Pesaro, la città è sotto choc. Un ragazzo di 27 anni - Pierpaolo Panzieri - è stato trovato morto questa mattina in un appartamento del centro storico. Sangue ovunque. L'orrore si è materializzato in una casa a schiera, ristrutturata da poco, con le pareti ancora candide e il cancello nuovo di zecca. Il giovane era all’interno della sua abitazione di via Gavelli, una strada chiusa e stretta nella zona del conservatorio Rossini. «Non lo conoscevo» dicono i vicini di casa, usciti in strada. Tutto vero: il ragazzo si era trasferito da poche settimane, prendendo in affitto l'abitazione. Sul luogo del delitto la Squadra Mobile e il pm Silvia Cecchi.

L'allarme dato da un familiare

E’ stato il fratello a dare l’allarme: nell’abitazione, che è stata posta sotto sequestro, c’era diverso sangue. E’ probabile che sia stata usata un’arma da taglio. Sul posto si è recata subito la polizia che sta portando avanti le indagini. Si cerca l'arma del delitto, probabilmente un coltello. L'area è stata interdetta: passati al setaccio i bidoni della spazzatura e i tombini della zona. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Si era trasferito da poco

Il giovane, che abitava in centro ma fino a poche settimane fa, agli inizi di febbraio, risiedeva in Baia Flaminia, lavorava a Vallefoglia in un centro per materiali edili dopo aver frequentato il liceo Mengaroni.