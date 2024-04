Ariano Irpino, rissa nella notte, giovane pestato a sangue finisce in ospedale

Rissa con feriti nella notte ad Ariano Irpino.

Un giovane è finito in ospedale per le gravi ferite riportate. Un 27enne di San Sossio Baronia è stato ritrovato in una pozza di sangue in piazza Plebiscito, nel centro storico della città del Tricolle.

Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale Frangipane. Indagano i carabinieri, che hanno sentito alcune persone. Quando sono giunti i militari sul posto, i protagonisti della zuffa si sono dileguati.

Ferite più lievi per altri due. Indignazione da parte del sindaco Enrico Franza quando ha appreso la notizia.