Napoli, Tinkering day e Metamostri questo weekend a Città della Scienza

Si inizia sabato 20 aprile, con il Tinkering Day e l’opportunità di “creare” oggetti scientifici con le proprie mani. Attraverso la sperimentazione scientifica, piccole scienziate e scienziati scopriranno il gioco come veicolo per l’apprendimento, costruendo ponti tra il divertimento e la conoscenza. Ogni esperimento e laboratorio diventa un’occasione unica per affinare le abilità cognitive e alimentare una curiosità insaziabile per il mondo circostante.

Domenica 21 aprile a Città della Scienza per l’evento di lancio dei Kid Pass Days, al decimo anniversario, arrivano i Metamostri, il nuovo format del gruppo editoriale Ciaopeople dedicato a bambine e bambini.

Il Planetario ospiterà una speciale proiezione e un laboratorio interattivo di Metamostri nell’ambito di una giornata con tante attività basate sul gioco, sulla musica e sulla scienza per tutta la famiglia, per imparare divertendosi la gestione delle emozioni e il giusto equilibrio tra identità fisica e identità digitale.

Domenica sarà, inoltre consegnato a Città della Scienza un riconoscimento da parte di Kid Pass come museo culturale leader nell'ambito dell'edutainment e dell’accoglienza delle famiglie, attraverso la promozione di esperienze innovative di valore a misura di bambino.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra interattiva sulla Fisica per tutte le età “Facciamo un esperimento!” in programma fino al 30 giugno.