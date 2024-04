La band argentina «La Renga» a Napoli il 19 ottobre per la sua unica data italiana

La Renga, iconica band argentina con oltre tre decenni di esperienza e una solida discografia di 10 album, si prepara per conquistare il pubblico europeo con una serie di emozionanti concerti nell'ottobre di quest'anno.

Dopo aver trionfato con memorabili esibizioni nei principali stadi dell'Argentina, La Renga annuncia la sua unica data italiana, a Napoli, sabato 19 ottobre all'Arena Flegrea. I biglietti per assistere all’esclusivo concerto saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 17 aprile su www.arenaflegrea.com e www.etes.it. Per info prevendita: https://bit.ly/LaRengaNapoli

Oltre al live partenopeo, La Renga - tra le più influenti rock band dell’America Latina - si esibirà anche a Maiorca il 16 ottobre e a Madrid il 23 ottobre.

Questo annuncio arriva dopo una serie di successi del gruppo durante l’ultimo biennio in tutta l'Argentina, in Cile e Uruguay, dove la band ha attirato oltre un milione di fan.

Inoltre, nel 2023, la band ha intrapreso un tour di successo in Europa, con performance memorabili al Cosquín Rock di Fuengirola, al Palau Saint Jordi di Barcellona (con tutti i biglietti esauriti) e all'Electric Brixton di Londra.

Durante il tour di presentazione del loro ultimo album, «Alejado de la Red», La Renga ha sorpreso i loro fan con il lancio del film «Totalmente Poseídos», proiettato nei cinema di tutte le province argentine, così come in Cile, Perù e Uruguay.

Il 2024 è iniziato col botto per La Renga, con quattro concerti allo Stadio Racing Club di Avellaneda, che hanno attirato un incredibile pubblico di 200.000 persone. Con queste straordinarie performance e l'entusiasmante annuncio delle loro date europee, La Renga dimostra ancora una volta di essere una delle band più richieste ed acclamate dell'Argentina.