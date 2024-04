Napoli, Nuove Esistenze Teatrali, festival d’arte e musica allo Scugnizzo Liberato

Da venerdì 19 a domenica 21 aprile parte la seconda edizione di NET - Festival d'arte e teatro, progetto nato nel 2023 allo Scugnizzo Liberato e promosso dall'associazione Kalamos, in collaborazione con Antego, NaDir Teatro Popolare e, ovviamente, Scugnizzo Liberato.

Net sta per rete, quella degli artisti emergenti del territorio campano (e non solo) che Kalamos ha sentito l'esigenza di mettere in connessione, "un'ammesca francesca” di arti e performances: attori, ballerini, cantanti, performers si esibiranno durante le tre giornate, 19-20-21 aprile, nella cornice unica dell' ex carcere Filangieri, oggi Scugnizzo Liberato, laboratorio di mutuo soccorso.

Il progetto NET - Nuove Esistenze Teatrali Festival nasce dall’idea che Kalamos promuove dalla sua fondazione: fare rete. Conoscere e condividere con le realtà teatrali affini, vicine e lontane, per stimolare l’attività creativa e artistica dei gruppi partecipanti è uno degli scopi di Kalamos, come associazione di Promozione Sociale e Culturale, nonché il primo obiettivo del progetto NET. In particolare, quello che ci muove è l’avvicinare tra loro realtà artistiche radicate nel territorio campano, realtà che spingono per un teatro “dal basso”, autofinanziato e autogestito, insomma... libero! NET vuole offrire la possibilità a gruppi e a compagnie teatrali del sud Italia, di conoscersi attraverso il teatro, portando in scena spettacoli brevi.

Ma il festival è dedicato all’arte a 360 gradi: nelle tre giornate lo spazio dello Scugnizzo Liberato ospiterà mostre (a cura dell’associazione Antego) d’arte figurativa di artisti emergenti, spaziando dalla grafica alla scultura e alla fotografia.

E negli spazi esterni dello Scugnizzo Liberato, artisti di strada, performers, attori, musicisti intratterranno avventori e spettatori in performances uniche.

Il programma vede l'apertura del Festival affidata alla Mostra d’arte a cura di @Antego (venerdì e sabato dalle 19.30; domenica dalle 18). Venerdì on stage alle 20.30 «Trittiko - Dante/Bukowski/Cechov» con Zero81 Lab e Margherita Romero; alle 21 cena più «Impro» a cura di Teatro Popolare, e alle 22 «Cage 47 - Primo movimento del Progetto Human Zoo-m» di Teatro Nudo. Sabato alle 20.30 «La Balena o la Santa del Niente» con I Santi del Niente, a seguire cena più live music e artisti di strada, alle 22 «Disgraziata» di G237 produzioni e in chiusura di serata dj set con Lordnox. Domenica alle 19 «Discorso all’Accademia di Svezia» con Benito Martino, alle 19.30 musica dal vivo con Banda Basaglia, a seguire di nuovo teatro con «La legge non ammette Serafini» con i T.S.O (Teatro Sotto Osservazione) e in chiusura ancora musica dal vivo con Murga Los Espositos.