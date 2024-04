Napoli, “Liberty e glicine”: il contest fotografico che unisce primavera e architettura

Da un’idea di Kaos 48 e Slow Foto il concorso promosso dalle associazioni culturali per la rinascita dei luoghi della città.

L’idea del contest fotografico è quella di “catturare” l’essenza di Napoli, una città dove l’arte incontra la natura, immortalando l’eleganza dei palazzi liberty e la vivacità dei glicini e mostrando al mondo come questi due elementi si fondano in una simbiosi perfetta.

I requisiti sono semplici: scattare delle foto nei quartieri Vomero e Chiaia, un numero massimo di 3 in formato digitale per ciascun partecipante da inviare entro la data che verrà indicata.

Una giuria di esperti giudicherà la foto. Non sono permesse manipolazioni digitali alle fotografie.

Tra gli obiettivi del contest la promozione dei luoghi caratteristici della città, la valorizzazione dei palazzi liberty e del glicine come elemento estetico e, inoltre, stimolare la creatività dei partecipanti. Infine, sarà presente anche una sezione del contest dedicata ai più piccoli.

«Coinvolgere bambini, ragazzi e genitori in un progetto di ricerca che utilizza la fotografia per esplorare il tema della primavera, della rigenerazione e della rinascita è l’idea che intendiamo promulgare. La fioritura del glicine, in particolare nei palazzi liberty di Napoli, offre un’occasione perfetta per catturare la bellezza della natura che si risveglia. Allo stesso tempo la fotografia può essere un modo efficace per sensibilizzare la conservazione del patrimonio civico e culturale», spiegano gli organizzatori.

Il contest avrà la sua conclusione, con una premiazione di tre fotografie per la sezione adulti, una per la sezione Kids ed un premio speciale “Save the Planet”, il 10 maggio dalle ore 19 presso la factory creativa AreaLab 35 in via Giovanni Porzio 4 a Napoli, in base ad una scelta fatta dai tre fotografi professionisti Sergio Siano, Marco Monteriso e Betty Colombo, che hanno entusiasticamente accettato di comporre la giuria.