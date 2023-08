Al concerto di Nello Daniele il ritorno sul palco di Sasà Ferraiuolo

C'è stato anche il ritorno artistico e musicale di Sasà Ferraiuolo, fra le sorprese del concerto di Nello Daniele a Casamicciola. Il cantautore, arrangiatore e musicista napoletano è da considerarsi amico storico di Pino Daniele e di Enzo Avitabile (fin dai tempi della ormai famosa “grotta nella Sanità”) insieme ai quali ha mosso i primi passi nella musica emergendo giovanissimo tra i nuovi talenti del “neapolitan power”.

E’ in quel periodo che già opera la scelta consapevole di fare dell’arte un mestiere, da vivere sempre con semplicità, professionalità ed a livelli esemplari.

Ha compiuto gli studi di chitarra classica ed armonia sotto l’attenta guida del Maestro Raimondo Di Sandro che, oltre a curare con disciplina e rigore la tecnica degli studi classici, ha stimolato in lui la sensibilità e l’amore, che ancora oggi lo accompagna, per la musica della propria terra. Ha partecipato a lavori che necessitavano di chitarre acustiche, classiche ed elettriche per progetti di produzioni discografiche di vario genere, cogliendo così l’occasione per farsi conoscere per le raffinate ed originali sonorità mediterranee e le spiccate doti chitarristiche.

E così tantissimi sono stati gli incontri amichevoli e professionali e la collaborazione con artisti e musicisti di alta scuola e chiara fama tra i quali, Pino Daniele, Enzo Avitabile, Lina Sastri, Antonio Sorrentino, Dulce Pontes, Irene Grandi, Dario Fo e tanti altri.

Svolge attuamente l’attività di arrangiatore in sezioni pop, jazz, blues di stampo nazionale ed internazionale, in particolare, per puro amore delle proprie radici, in prevalenza, si occupa del repertorio classico e popolare della canzone napoletana, trattandone già in un passato remoto, le riarmonizzazioni e ritmiche in direzione delle “calde etnie” del sud del mondo ( il flamenco, il fado, la musica sud americana), intuendone con largo anticipo la riscoperta e quindi la diffusione commerciale e il successo che la musica etnica e popolare avrebbe avuto negli anni a seguire. Dopo un lungo periodo di tournèe, concerti, festival, rassegne e produzioni discografiche, la sua necessita’ espressiva lo riconduce al cantautorato. E' stato fra l'altro autore di testi e musiche per alcuni brani per Lina Sastri tra i quali 'Comm' è bello 'o mare" che ha dato lo spunto alla nascita di "Cuore mio" portato in scena dalla stessa Sastri ed ancora per la Sastri, compositore delle musiche di accompagnamento del audiolibro di poesie "Pensieri all'improvviso" di Guida editore.