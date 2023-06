Napoli, tutti pazzi per il primo concerto dei Coldplay: migliaia di fan radunati fuori al Maradona

C’è chi li aspettava da anni, e chi ha dovuto viaggiare per assistere a un loro concerto. Ma attenzione, l’evento dell’anno è finalmente arrivato: i Coldplay sono a Napoli per regalare uno spettacolo ricco di emozioni memorabili. Si contano circa 45mila spettatori arrivati da ogni parte d’Italia. Così per la prima tappa della band britannica - con il loro “Music of the spheres” tour - si accendono i riflettori del Maradona che torna a far vibrare gli spalti con l’energia di migliaia di fan.

Questa è la prima volta che i Coldplay si esibiscono a Napoli; un’occasione imperdibile non solo per chi partecipa al concerto: «Mi aspetto grandi emozioni, sì, ma anche qualcosa di nuovo, innovativo, che magari può attirare anche altri artisti di fama mondiale - racconta Giulia, fan della band - Di sicuro questo spettacolo darà una bella immagine alla nostra città che per troppe volte è stata esclusa dai tour mondiali».

Quindi si spera che quest'evento dia il via a una serie di performance artistiche di respiro internazionale.

In tanti assistono all'esibizione per la prima volta, come raccontano Valeria, Manuela, Antonio e Maria Rosaria durante l’intervista rilasciata ai microfoni del Mattino prima di entrare allo stadio. Mentre per il 36 Antonio - che arriva da Como - è già la terza volta. Per Margherita, invece, la passione nasce da quando era solo una studentessa delle scuole medie: «Li seguo da sempre, sono stata anche a Parigi per vedere i Coldplay cantare live». Poi aggiunge: «Scelsi di partire perché nel 2017 non riuscì a trovare i biglietti a Milano».

Allora non resta che farsi coinvolgere dal grande spettacolo offerto dalla musica di Chris Martin e la sua band. Un’esibizione che regalerà una doppietta di emozioni anche domani giovedì 22 giugno, sempre allo Stadio Diego Armando Maradona.