Coldplay a Napoli, De Laurentiis allo stadio per il concerto

Dal grande calcio alla grande musica. Stasera allo Stadio Diego Armando Maradona la prima di due serate evento per il concerto dei Coldplay, la famosa band internazionale che porterà a Napoli gente da tutto il Sud Italia.

Per l'occasione allo stadio anche Valentina De Laurentiis: la figlia del patron azzurro Aurelio era già a Fuorigrotta in mattinata mentre in campo si concludono gli ultimi lavori in vista della doppia serata musicale di questa settimana.