Simeone col Napoli in testa: tazza da mate personalizzata per lo scudetto

Tutte le passioni sul tavolo: sono ufficialmente cominciate le vacanze di Giovanni Simeone dopo gli ultimi impegni con la nazionale argentina in amichevole, eppure l'attaccante del Napoli non sembra riuscire a staccare la spina. Nelle sue storie Instagram l'azzurro ha pubblicato il mate - la bevanda preferita dei sudamericani - del giorno con una tazza speciale: logo del Napoli, scudetto con il numero 3 e il 18, il numero di maglia vestito nel club. L'occasione per rimarcare ancora una volta l'incredibile feeling creatosi in un solo anno tra il Cholito e l'azzurro.