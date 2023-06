Napoli pazzo di Gabri Veiga: pronti 30 milioni, ma lo spagnolo deve accettare l'azzurro

Sembrava un affare improbabile, eppure il profilo di Gabri Veiga resta sul tavolo del Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a regalarsi un colpo da novanta nel mercato estivo dell'ennesima rivoluzione. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club sembra aver accelerato sul calciatore del Celta Vigo nelle ultime ore anche grazie al repentino farsi indietro delle top spagnole: il Barcellona ha altri obiettivi mentre il Real Madrid che lo seguiva con interesse ha puntato forte su Bellingham in mezzo al campo e dovrà coprire altri ruoli insieme con le indicazioni di Carlo Ancelotti.

Per il Napoli l'affare Veiga può dunque decolarre: il club azzurro avrebbe già pronta anche una offerta da circa 30 milioni da mettere sul piatto della bilancia del Celta Vigo - club che aveva mandato in azzurro Lobotka nel 2020 -, mentre gli spagnoli vorrebbero ricevere per intero la clausola rescissoria da 40 milioni presente nel contratto del calciatore classe 2002 affermatosi tra i talenti più puri del calcio europeo nell'ultimo anno (11 gol e 4 assist in 36 partite in Liga). A fare la differenza sarà però proprio il calciatore che guarda più alla Premier League: se interessato al passaggio in Italia, allora il Napoli intavolerà una vera e propria trattativa con gli spagnoli per chiudere il colpo.