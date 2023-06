Simeone, nuovo debutto con l'Argentina: «Che bello chiudere così la stagione»

Solo pochi scampoli di partita ma importanti per Giovanni Simeone, l'attaccante appena riscattato dal Napoli che è sceso in campo anche con l'Argentina nell'ultimo impegno di questa stagione. Per il Cholito cinque minuti finali nell'amichevole contro l'Indonesia che valgono un nuovo debutto, visto che l'ultima presenza con la nazionale albiceleste era arrivata nel 2018: «Orgoglioso di indossare la maglia della Nazionale e molto felice di essermi divertito con i miei compagni in questo tour. Una bellissima chiusura ad una stagione spettacolare...» le parole dell'attaccante argentino sui social, in attesa delle vacanze prima di rientrare al lavoro con il Napoli di Garcia.

Orgulloso de vestir la camiseta de la Selección y muy feliz de haberlo disfrutado con mis compañeros en esta gira. Un hermoso cierre a una temporada espectacular… Vamos @Argentina!!! 🇦🇷 pic.twitter.com/2UQfmHfni5 — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) June 19, 2023