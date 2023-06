Napoli, Juan Jesus come Garcia: «Dovremo avere ancora più fame»

La stagione è appena conclusa ma gli occhi di molti calciatori del Napoli vanno già al prossimo anno. Tra questi anche Juan Jesus, il difensore brasiliano rimasto in città prima delle vacanze, che sui social scrive ancora ai tifosi azzurri: «Tra poco si riparte e dovremo avere ancora più fame, più aggressività e più voglia di vincere, ma dentro di noi porteremo sempre nel cuore quello che abbiamo fatto!» le parole social del difensore del Napoli che ha lasciato Spalletti e troverà ora un altro ex romanista come Rudi Garcia in panchina. Il francese, nella sua prima conferenza da allenatore azzurro, aveva sottolineato proprio la fame necessaria per il Napoli del prossimo anno.