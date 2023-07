Con "Miracoli e Rivoluzioni" concerto live dei Foja in piazza a Lacco Ameno

Fra le band partenopee più importanti degli ultimi venti anni, i "Foja" sbarcano sull'isola per un mega concerto in piazza a Lacco Ameno, a partire dalle 21 di martedì 18 luglio. Lo spettacolo inaugurerà la rassegna estiva “Campania by night 2023”, organizzata da Scabec nei luoghi culturali più belli della Regione. La grande musica partenopea aperta alle contaminazioni e alle geografie del mondo protagonista, a Lacco Ameno, di un concerto straordinario.

Martedì 18 luglio alle 21:30 presso Piazza Santa Restituta l’appuntamento è con il live dei Foja, "Miracoli e rivoluzioni", appuntamento che inaugura l'edizione 2023 di ‘Campania by Night’, rassegna promossa dalla Scabec, società della Regione Campania che opera per la valorizzazione e promozione dei beni culturali sul territorio con visite guidate, spettacoli, concerti, mostre ed eventi all'aperto.

Band partenopea tra le più importanti degli ultimi venti anni e autori di una rivoluzione stilistica che ha sintonizzato la nuova musica napoletana sui suoni della contemporaneità e del domani, i Foja (Dario Sansone, voce e chitarra; Ennio Frongillo, chitarra elettrica; Luigi Scialdone chitarre e mandolino; Falcone basso elettrico, Giovanni Schiattarella batteria) hanno costruito sin dal 2006 un ponte che colloca tradizione e innovazione, in una sintesi artistica che ha incontrato subito i favori del pubblico e della critica, collezionando concerti sold-out per tutta la penisola.

Per anni hanno calcato palchi prestigiosi, tra cui quelli del Teatro di San Carlo con uno show diretto da Franco Dragone (Cirque du Soleil), dell’Arena Flegrea con uno speciale spettacolo che ha unito musica e illustrazioni dal vivo, del Cortile della Reggia di Capodimonte, del Palazzo Reale e di Castel Sant'Elmo a Napoli davanti ad un pubblico di oltre seimila persone.

‘Miracoli e Rivoluzioni’, lo show che proporranno a Lacco Ameno martedì sera è un concerto/spettacolo con due anime, due atti in cui la band, attingendo al proprio canzoniere (fatto di hit come ‘A malia, ‘O sciore e ‘o viento, Tu me accire) indagano su tematiche legate alla sfera sentimentale da un lato e a questioni esistenziali e sociali dall’altro, miscelando tradizione e modernità, canzone d’autore ed elettronica, ballate acustiche e cavalcate rap, con testi che raccontano storie di alienazione e di riscatto, di dolore e di rivolta, per approdare infine all’ Amore, quello vero, universale, a fare da sfondo a un lavoro, come il loro ultimo disco, uscito nel 2022, corale e magnetico. I Miracoli, come l’amore, vanno oltre la comprensione umana, hanno a che fare con il sovrannaturale.

Le Rivoluzioni, interiori e non, invece richiedono l’intervento dell’uomo per trasformare gli eventi. I Foja hanno all’attivo altri tre album in studio, 'Na storia nova, Dimane torna 'o Sole, e 'O treno che va. Con gli ultimi due hanno ottenuto una candidatura nella cinquina finale delle Targhe Tenco per la categoria miglior album in dialetto. La loro musica è stata utilizzata con successo in diversi film come “L'arte della felicità” (EFA European Film Award) e “Gatta Cenerentola”, ottenendo la candidatura per la miglior canzone originale sia al David di Donatello che ai Nastri d’Argento con “’A malia”. Dal 2018 hanno inizio collaborazioni discografiche con grandi artisti internazionali del calibro di Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero. «Siamo orgogliosi di poter ospitare a Lacco Ameno il concerto dei Foja, una delle realtà musicali partenopee più creative e apprezzate degli ultimi anni», ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Cultura Carla Tufano.

«Ogni loro spettacolo è un viaggio in una cultura ricchissima, visionaria e meticcia, di grande qualità artistica, oltre che umana. “Miracoli e rivoluzioni”, lo show che presenteranno in piazza Santa Restituta, rappresenta l’evento inaugurale della rassegna Campania By Night e consolida una partnership feconda e prestigiosa per il nostro territorio. Con la Scabec – continua la Tufano – abbiamo realizzato in questi anni molteplici iniziative e programmi. Penso alla mostra dedicata all’opera artistica di Peperone a Villa Arbusto come a “Forme di Libertà” di Felice Meo, o al concerto dei Neacò, ancora un’altra realtà musicale tutta partenopea diventata un’eccellenza artistica del nostro Paese. Grazie al sostegno della direzione generale per le politiche e il turismo della Regione Campania e Scabec abbiamo inoltre realizzato la nuova cartellonistica del Museo Archeologico di Pithecusae e del Parco di Villa Arbusto. Siamo perciò estremamente orgogliosi di rappresentare uno tra i siti culturali di riferimento della Regione e interlocutori credibili di altre iniziative per il futuro».