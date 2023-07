«Le vesuviane»: a Palazzo Cavalcanti per scoprire i nomi delle protagoniste del concerto

Lunedì 17 luglio, alle 10.45, a Palazzo Cavalcanti, in via Toledo, saranno svelati i nomi di tutte le partecipanti al grande concerto “Le vesuviane”, curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre, che incontrerà la stampa con Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli all’industria della musica e dell’audiovisivo e, soprattutto, con le protagoniste dell'evento, a partire dall'arrangiatrice Elisabetta Serio, che guiderà una band tutta al femminile, proprio come l'intero cast.

Il concerto andrà in scena all’Arena Flegrea, venerdì 28 luglio, alle 21 e sarà la chiusura di “Napoli fonika”, il festival diffuso in diversi luoghi e declinato in diversi generi, espressione di precisi valori progettuali di Napoli Città della Musica. L’evento vedrà sul palco Teresa De Sio, Simona Molinari, Valentina, Stella Tosca e tante altre artiste espressione dell’altra metà della canzone.

I biglietti gratuiti per assistere al concerto sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.

Al termine della conferenza stampa, alcune protagoniste di "Le vesuviane" parteciperanno a un incontro aperto alle musiciste di ogni età, dai 18 anni in su, in cui confrontarsi su questo lavoro in un comparto ancora dominato dal maschilismo.