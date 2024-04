«Sustainability & Excellence EuroMed Talks», la presentazione al Gambrinus di Napoli

Il 22 aprile al bar Gambrinus di Napoli la presentazione dell'evento intitolato "Sustainability & Excellence EuroMed Talks". Che senso ha parlare di vacanze nel Mediterraneo, se le sponde del dirimpettaio gravidano di dolore, di sangue, di pianto? Se lo chiedono in tanti, rispondendo a un moto del cuore che richiama alla vita, alla pace, all'amore col prossimo. Questo è ciò che accomuna gli organizzatori del viaggio a Mykonos tra il 4 e 8 maggio: l'associazione Italiani a Mykonos e la Fondazione E-Novation che promuove la cultura della vita.

Un viaggio per vivere la Pasqua Ortodossa, levare una preghiera ecumenica per la pace, riconoscere attestati e lanciare candidature al Premio Eccellenza Italiana per la undicesima edizione a Washington in ottobre 2024...

e ancora ricercare la bellezza dei panorami e il proprio equilibrio psicofisico: è questo l'articolato programma che giunge al terzo anno e mobilita centinaia di persone che si mettono in viaggio per vivere insieme in modo originale, l'apertura della stagione estiva.

«Siamo fratelli tutti, eppure ancora Abele e Caino muoiono senza sapere a questo punto neanche perché» tuona Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-Novation che cura gli aspetti culturali anche attraverso il prestigioso riconoscimento in America. Ad affiancare nella missione culturale, organizzandone pure gli aspetti commerciali è Gianpaolo Sinno, presidente dell'associazione Italiani a Mykonos: «da tempo ci battiamo per un turismo che guarda ai valori dell'eccellenza italiana e della sostenibilità euromediterranea. L'idea di un viaggio che metta insieme l'esperienza forte del confronto culturale con l'eccellenza delle strutture e un obiettivo di sostenibilità tout court sta riscontrando attenzione e successo. La guerra è la madre di tutte le insostenibilità».

All'appuntamento previsto per le 18 al bar Gambrinus per presentare il format che sta attraversando il Mediterraneo, parteciperà anche l'avvocato Gennaro Caiazzo, esperto in diritto della navigazione aerea e fondatore del sito web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it, che da oltre dieci anni è impegnato ad aiutare gli inermi viaggiatori a tutelare i loro diritti, garantiti dalla normativa U.E. di settore: «Quest'evento, in cui crediamo molto, rappresenta un'opportunità unica per parlare dei diritti dei viaggiatori e della loro tutela, anche alla luce dei tristi eventi che stanno sconvolgendo gli equilibri delle nazioni».

Mykonos, Capri, Euromediterraneo: Sustainability and Excellence Talks Intervengono altresì all'evento: Dott. Giovanni Daourakis Direttivo consiglio mondiale dei Cretesi Avv Nicholas Esposito Consigliere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Avv. Gennaro Demetrio Papais Consigliere comunale napoli Lorenzo Coppola Presidente Federalberghi Capri On. Alessandro Caramiello Presidente Intergruppo Parlamentare sviluppo sud , aree fragili e isole minori.