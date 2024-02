Al Gambrinus in esposizione un abito del carnevale di Palma Campania

Non solo chiacchiere, castagnole, sanguinaccio e migliaccio per festeggiare carnevale: fino al 14 febbraio in esposizione al gran caffè Gambrinus c’è uno degli abiti sartoriali del carnevale di Palma Campania, per sottolineare la vocazione culturale del locale storico di piazza Trieste e Trento che in questa occasione ospita una vera e propria opera d’arte fatta di stoffe e applicazioni luccicanti.

Il vestito raffigura una ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, è fatto a mano e rientra nella collezione esposta nel museo del carnevale della cittadina campana. Il carnevale palmese, con le sue quadriglie, è tra i più noti d'Italia e gode del riconoscimento del ministero della cultura e della regione Campania.