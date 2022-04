«Corrotti», il lbro di Lara Ghiglione sui crimini della mafia

«Corrotti. Dentro gli affari criminali di élite e mafie» è il titolo del libro di Lara Ghiglione, che verrà presentato lunedì 11 aprile, alle ore 16:00, nel salone della Filcams Cgil Napoli e Campania promosso dalla Cgil Napoli e Campania e da Armando Editore. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Cgil Napoli e Campania.

Con l’autrice, già segretaria generale Cgil La Spezia e segretaria confederale Cgil Liguria, dialogheranno la segretaria generale Filcams Cgil Napoli e Campania, Luana Di Tuoro, il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, il magistrato Titti Sica, il senatore Sandro Ruotolo e il saggista Isaia Sales.

Coordina, Cinzia Massa, segretaria Cgil Napoli e Campania. Il saggio analizza il fenomeno della corruzione nel nostro Paese, attraverso due diverse chiavi di lettura: quella più prettamente economica e giuridica e quella sociologica/criminologica. Lo fa descrivendo i più eclatanti e peculiari fatti di cronaca che sono ormai entrati a far parte della storia del Paese, come Mani pulite, mose, Expo, mafia capitale, per provare ad individuare modus operandi comuni e regole di un sistema ormai consolidato nel quale, spesso, le mafie rivestono un ruolo centrale.