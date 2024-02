«Decorando il Vomero», l'omaggio a Totò in piazza degli Artisti

Tra i tanti personaggi già realizzati nell'ambito del progetto “Decorando il Vomero”, da oggi c'è anche «il principe della risata», Antonio De Curtis.

Un forex, con l'immagine del grande Totò nella sua classica posa elegante, abbelisce un triste armadietto telecom in piazza degli Artisti.

«Il grande Principe non poteva non essere il protagonista assoluto alla Piazza dedicata agli Artisti», dice l'avvocato ambientalista Fabio Procaccini, promotore dell'iniziativa assieme al noto artista contemporaeo Ruben D'Agostino. «Questo è il primo “monumento” collinare dedicato al padre della comicità partenopea e non potevamo scegliere posto diverso da dedicargli.

Continuiamo a portare il bello ed il colore lì dov'è il brutto ed il grigiore. La bellezza salverà Napoli, noi ci crediamo».

L'immagine del grande Antonio De Curtis, padre assoluto degli artisti comici partenopei, si unisce a quella di Eduardo De Filippo e assieme a Luciano De Crescenzo, Lucio Dalla, Marina Confalone, Benedetto Casillo, Sergio Solli, Bud Spencer e Terence Hill e Mario Merola, divengono sempre più piccoli monumenti alla memoria cittadina.

“Decorando il Vomero” nasce nel 2022 grazie all'iniziativa del duo civico, Procaccini e D'Agostino, cittadini attivi, impegnati contro il degrado del quartiere collinare di Napoli