«Totò e il principe de Curtis», al Flangieri l'anteprima del docufilm Rai

Rai doc presenta a Napoli in anteprima “Totò e il principe de Curtis. L’uomo oltre la maschera”

Plaude all’iniziativa il Ministro Sangiuliano

Dietro il grande Totò, mirabolante attore e fantasmagorico artista capace di grandi metamorfosi, si celava un mondo sconosciuto ai più, fatto di centinaia di composizioni in versi e decine di canzoni dove l’autore de Curtis si mascherava da Totò per interpretare pezzi malinconici, veicolare temi più difficili come il dolore e la delusione.

“Totò e il principe de Curtis. L’uomo oltre la maschera”, prodotto da Ocean Productions in collaborazione con Rai Documentari da un soggetto di Enzo Decaro, svela per la prima volta il poeta e filosofo Antonio de Curtis, sconosciuto al grande pubblico proprio perchè in contrasto con la maschera comica di Totò.

Il docufilm sarà proiettato in anteprima domani 20 settembre alle ore 21 al Cinema Filangieri di Napoli e andrà in onda in prima serata su Rai tre venerdi 29.

Plaude all’iniziativa il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano secondo cui “e’ giusto che a Napoli, la sua città, la Rai Documentari presenti in anteprima un documentario a lui dedicato. È un dovere rievocare al meglio la sua figura del 'Principe della risata' che ha divertito, e continua a divertire, intere generazioni di italiani. Come per altri grandi napoletani - annuncia il titolare del MIC - pensiamo di creare a Napoli un museo a lui dedicato, dove poter celebrare la sua attività teatrale e cinematografica insieme alla sua vita, i luoghi della sua esistenza e le maschere che ha indossato: uno spazio della memoria. Per troppo tempo - conclude Sangiuliano - Totò è stato snobbato da una certa cultura radical chic che lo giudicava troppo popolare. È tempo di recuperare”.