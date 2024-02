È febbraio: siamo cioè in quella che gli operatori del settore definiscono «la bassa stagione del turismo», ma i numeri dei musei napoletani e campani restano più che soddisfacenti. Pompei seconda in Italia, dopo il Colosseo. Terza la Reggia di Caserta. Mann e Palazzo Reale hanno staccato 2mila e 3mila biglietti in più rispetto a gennaio. Ieri è stata la seconda prima domenica del mese nel 2024, ed è stato il secondo giorno di musei gratis, grazie all’iniziativa portata avanti dal Ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano, che a gennaio ha rilevato un’affluenza di 150.193 persone. L'inizio dell’anno, dopo il successo delle sale gratis nel post-Epifania, continua nel segno della promozione culturale.

Gli ottimi flussi di ieri, in città, testimoniano ancora una volta che la destagionalizzazione del turismo, tipica delle grandi capitali europee, bagna ormai anche Partenope. Siamo nel periodo di pausa delle vacanze, in Italia come all’estero, ma in buona sostanza a Napoli ci sono ancora i turisti.

Il 7 gennaio, dei 13 musei più visitati a livello nazionale, ben 4 erano campani. La graduatoria di ieri mostra un incremento di flussi e numeri in regione e a Napoli. Rientra in classifica anche il binomio Musap-Castel Sant’Elmo, e sono ben 5 su 12 i siti culturali campani più visitati in Italia. Di seguito, riportiamo per intero piazzamenti e visite. Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio 19.728; Parco e area archeologica di Pompei 13.814; Reggia di Caserta 13.258; Pantheon 11.536; Uffizi e Gallerie 9.001; Foro Romano e Palatino 8.994; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.772; Palazzo Reale di Napoli 6.446; Palazzo Pitti 6.267; Musei Reali di Torino 6.179; Galleria dell'Accademia di Firenze 5.550; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.550; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 5.528; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 4.911; Certosa e Museo di San Martino 4.205; Villae - Villa d'Este 4.202; Museo di Capodimonte 3.396; Villae - Villa Adriana 3.214; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 2.900; Palazzo Barberini 2.623; Paestum e Velia - 2.486; Complesso della Pilotta 2.221; Palazzo Ducale di Mantova 2.197; Terme di Diocleziano 2.122; Pinacoteca di Brera 2.119; Parco archeologico di Ercolano 2.098; Palazzo Massimo 2.060; Terme di Caracalla 2.014; Galleria Borghese 1.930; Palazzo Farnese di Caprarola 1.881; Castello di Miramare 1.867; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.729; Villa Giulia 1.667; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 1.396; Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.242; Galleria Spada 1.160; Museo Nazionale d'Abruzzo 1.133; Musei del Bargello 1.110; Museo archeologico nazionale di Taranto 1.021; Museo delle Civiltà 1.016; Parco e Museo archeologico dei Campi Flegrei e nel Castello di Baia 1.005.

La ricezione turistica, come sottolineato, non si arresta neppure nei mesi freddi non festivi. Questo del 2024, stando ai dati, è l’inverno che ufficializza l’avvenuta destagionalizzazione delle visite in città. «I musei, le gallerie d’arte e i parchi archeologici statali sono un attrattore incredibile che, anche in questa domenica gratuita, hanno richiamato visitatori e turisti in ogni parte d’Italia - è il commento del ministro Sangiuliano - Un’affermazione che testimonia, ancora una volta, la passione e il forte legame verso il patrimonio culturale della Nazione. L’impegno continuo profuso per valorizzare al meglio questi luoghi distintivi della nostra geografia identitaria è ripagato da simili testimonianze di amore. Il mio più profondo ringraziamento a tutti i lavoratori in servizio oggi nelle strutture museali». Ai numeri riportati sopra, vanno aggiunti i 18.169 visitatori di Vittoriano e Palazzo Venezia, e i 6.433 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.