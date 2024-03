Parco Archeologico di Ercolano: arriva la stagione primaverile tra innovazioni e ingressi omaggio

Il Parco Archeologico di Ercolano saluta l’inverno con grande soddisfazione: lo staff del Parco e il Direttore Sirano dichiarano con gioia che «Il risultato dei 36.999 visitatori dello scorso gennaio certifica che non esiste più un periodo di bassa stagione per il parco».

Continua poi il Direttore Sirano: «Complice il clima mite di questi mesi invernali, ma di sicuro raccogliamo i frutti di un lavoro continuo e appassionato di divulgazione dei valori culturali del sito, che portiamo avanti con tutto lo staff dal primo giorno del mio incarico come direttore. Invitiamo tutti ad approfittare dei mesi primaverili per accoglierli con eventi e aperture straordinarie di siti e cantieri per una partecipazione sempre più circolare dell’esperienza di visita».

Il mese di marzo si apre con l'iniziativa #domenicalmuseo, l’atteso appuntamento ministeriale che permette l’accesso gratuito a musei e siti archeologici. Il Parco aderisce e raddoppia le giornate a ingresso gratuito, partecipando anche all’ulteriore iniziativa ministeriale per la Festa della Donna, quando tutte le donne saranno omggiate con un ingresso gratuito; nella stessa giornata dell’8 marzo ritorna, inoltre, l’appuntamento con close up cantieri, la visita guidata dietro le quinte dei cantieri di restauro, per un’offerta ancora più diversificata.

Dal 15 marzo parte, infine, l’orario estivo del Parco, con apertura dei cancelli alle ore 8.30 e chiusura alle 19.30 (con ultimo ingresso alle ore 18.00).