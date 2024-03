Sarà il Teatro Romano ad accogliere la dozzina di autori selezionati dal comitato direttivo del Premio Strega per la proclamazione della cinquina che si sfiderà, la sera del 4 luglio al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, per aggiudicarsi la vittoria nella 78esima edizione del prestigioso premio letterario. Gli scrittori saranno a Benevento il 5 giugno e si alterneranno sul palcoscenico del Romano per presentare i libri in concorso con la speranza di far parte della cinquina di finalisti. Sono 82 i libri in gara quest'anno presentati dai componenti della giuria storica de «Gli amici della Domenica». Sarà ora il comitato direttivo a selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere.

APPROFONDIMENTI Scuola Torre-Sala cambia il progetto spostato l'auditorium A giugno torna il Premio Strega a Benevento

Una novità in questa edizione 2024 è la presenza tra i libri presentati del volume di Carmen Laterza «L'ultima spiaggia» presentato da Laura Massacra, libro autopubblicato tramite «Amazon kindle direct publishing» sulla cui ammissibilità dovrà pronunciarsi il direttivo dello Strega. Sarà necessario attendere il 5 aprile per conoscere la dozzina di semifinalisti che più avanti raggiungerà Benevento per la proclamazione della cinquina finalista. Come già accaduto negli scorsi anni Benevento sancirà, grazie allo spoglio dei voti giunti on line, i libri che accederanno alla serata finale.

«Il legame tra Benevento ed il Premio Strega è radicato e fortissimo. Benevento ed i beneventani spiega Renato Giordano (foto sotto) che curerà la regia della serata al Teatro Romano vivono di un amore reciproco che non è mai venuto meno. Dovrei, in qualità di direttore artistico di "Benevento Città Spettacolo" tirare per la manifestazione che organizzo, ma la verità è che il Premio Strega è l'evento più importante da un punto di vista culturale che Benevento ha. Si tratta di un evento conosciuto sul piano nazionale e non solo». Giordano ha ben chiaro come organizzare la serata beneventana dedicata allo Strega: «Riproporremo il format vincente: cultura e leggerezza. Quattro step con la presentazione di tre libri ed i loro autori per volta intervallati da interventi di rappresentanti della Fondazione Bellonci e dai saluti istituzionali dei responsabili degli enti locali».

La durata della presentazione dei dodici libri in gara dovrà racchiudersi entro poco più di un'ora (massimo 1 ora e 20 minuti) per lasciare spazio alla votazione finale e per consentire al pubblico di non avere, sostiene Giordano, cali di attenzione. Ancora da decidere chi sarà a condurre la serata. Nei prossimi giorni ci sarà una seduta operativa tra lo staff sannita, capitanato dal sindaco Clemente Mastella, ed i responsabili della Fondazione Bellonci e Strega Alberti che organizzano il premio con il sostegno di Roma Capitale e della Camera di commercio di Roma in collaborazione con Bper Banca.

Si pensa comunque ad un conduttore o una conduttrice che ami leggere, che riesca a tenere alto il ritmo della serata e che passi con leggerezza alla presentazione degli autori e dei libri in gara.

Quest'anno, inoltre, ci dovrebbe essere una novità sulla quale Mastella intende spingere molto: «L'idea del Comune, che ha già l'appoggio della Fondazione Bellonci anticipa Renato Giordano è quella di far giungere a Benevento i dodici autori selezionati la sera prima dell'evento al Teatro Romano. In questo caso sarà possibile la mattina del 5 giugno far visitare agli scrittori, agli editor ed ai loro accompagnatori la nostra città. Naturalmente sarà necessario che tutti gli scrittori siano liberi da impegni in modo da poter conoscere Benevento non solo grazie al fascino del Teatro Romano».