Differenziata, intesa tra Comune di Alife e "Plastic free"

Il Comune di Alife, guidato dalla sindaca Maria Luisa Di Tommaso, ha siglato il rinnovo del protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato ‘Plastic Free’. L’accordo tra le parti prevede, tra le altre cose, appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi; lezioni di educazione ambientale nelle scuole; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche del territorio; segnalazione di abbandono di rifiuti in maniera abusiva.

«Siamo – afferma il sindaco Di Tommaso – particolarmente interessati alle iniziative messe in campo da Plastic Free. La nostra amministrazione, infatti, ha sempre lavorato per la tutela dell’ambiente, promuovendo iniziative per il miglioramento del territorio. Non a caso, il nostro Comune è particolarmente impegnato nella diffusione della corretta pratica della raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti pericolosi. Per tutti questi motivi non potevamo che accogliere favorevolmente l’operato di Plastic Free, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa, che ci consentirà di moltiplicare le iniziative sul territorio comunale finalizzate alla tutela dell’ambiente».