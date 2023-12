Operaio casertano sepolto dal terreno mentre lavora sulla A1

Un operaio è morto, poco prima delle 10 all'interno di uno scavo sulla A1 - Variante di Valico in località Pian del Voglio del Comune di San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli con una autogru, una squadra Usar da Bologna e l'elicottero del reparto volo oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri.

L'operaio aveva 50 anni, sposato, ed era originario di Caserta. Stava lavorando, secondo i carabinieri di Vergato, per una ditta casertana impiegata in una attività di posa di alcune tubature.

La Ap costruzioni del consorzio Krea esprime «profondo cordoglio per la scomparsa dell' operaio rimasto vittima questa mattina di un incidente accaduto durante le attività per la realizzazione di trincee drenanti in un'area collinare tra i comuni di Castiglion de Pepoli e San Benedetto Val di Sambro». L' operaio morto aveva 50 anni ed era originario di Caserta. La società, nel ribadire «piena vicinanza alla famiglia per la triste perdita», conferma di «essersi da subito attivata per fornire alle autorità competenti tutte le informazioni in suo possesso per contribuire a una corretta ricostruzione della vicenda».