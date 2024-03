Castellammare di Stabia, malore mentre lavora: operaio muore a bordo di una nave Fincantieri

Sì accascia mentre sale una scaletta interna, operaio muore a bordo di un troncone di nave all'interno dello stabilimento Fincantieri. È stata aperta un'inchiesta sul decesso di un operaio straniero avvenuto nel pomeriggio di oggi nello stabilimento di Castellammare di Stabia.

L'operaio straniero - di cui non si conoscono ancora le generalità - sarebbe morto a causa di un malore mentre saliva una scaletta interna alla nave. Vani sono stati i soccorsi del personale del 118. Sul luogo sono intervenuti capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, i carabinieri della compagnia stabiese e gli ispettori dell'Asl Napoli 3 Sud per avviare tutti gli accertamenti del caso. La salma dell'operaio è già a disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata per l'autopsia.

Secondo i primi accertamenti, l'operaio si sarebbe accasciato in seguito ad un malore. Subito soccorso dai colleghi, è deceduto prima dell'arrivo a bordo del personale sanitario. Il decesso è avvenuto a bordo di una nave di supporto logistico che Fincantieri sta realizzando per la Marina Militare italiana. Il troncone è stato varato nei giorni scorsi e ora sono in corso i lavori a bordo.