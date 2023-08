Ritrovata auto rubata a una turista davanti all'albergo e ladri arrestati. Il sindaco esulta

A gennaio scorso si erano visti rubare la vettura davanti ad un albergo di Aversa, mentre erano in vacanza ad Aversa. Una triste esperienza con cassa di risonanza sul web perché la famiglia quella vettura la stava ancora pagando e aveva difficoltà economiche. Ora l’annuncio del sindaco Alfonso Golia dell’arresto dei ladri e del recupero dell’auto.

«Una grande gioia - ha dichiarato il primo cittadino - che condivido con gli aversani. Una notizia meravigliosa. Forse ricorderete il triste episodio del furto d’auto che ha colpito una turista durante la sua visita nella nostra città. Dopo mesi di intense indagini, sono felice di informarvi che la signora è stata contattata: i colpevoli sono stati arrestati e l’autovettura è stata ritrovata. Questa - ha continuato Golia - è una vittoria che celebriamo tutti insieme. La determinazione delle forze dell’ordine nel perseguire la giustizia non solo ha portato a un risultato positivo, ma ha anche dimostrato che la nostra comunità è unita nella tutela dei suoi membri. Saremo onorati di accogliere nuovamente la signora e la sua famiglia nella nostra città, dimostrando che siamo un luogo di cultura, accoglienza e solidarietà. Ho già dato mandato all’avvocatura comunale di prendere le misure necessarie per costituirci parte civile».

Non poteva mancare in chiusura: «Un sentito plauso e un ringraziamento alle forze dell’ordine per il loro straordinario lavoro».

La donna vittima del furto, con la sua famiglia, verrà ad Aversa per partecipare al processo contro gli autori del furto.