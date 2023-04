Rapina choc al portavalori, spari in aria a Teverola

Quattro persone armate hanno circodato un portavalori a Teverola che era appena giunto al supermercato Md di Teverola, hanno minacciato il personale del sistema di sicurezza e, poi, si sono impossessati di diverse migliaia di euro. E' successo intorno alle ore 12 e 30, in pieno centro. Dopo aver intascato il bottino i malviventi sono fuggiti esplodendo dei colpi di arma da fuoco in aria. Sul posto, sono in corso le indagini dei carabinieri di Teverola e Aversa accorsi subito.