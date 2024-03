San Marzano-Nuova Florida 1-0: Altobello-gol, monologo blaugrana

Vittoria di misura in un match letteralmente dominato dal punto di vista delle occasioni create. Il San Marzano batte 1-0 la Nuova Florida, riuscendo a sprecare almeno altre diciassette opportunità per incrementare il bottino. Nonostante le numerose assenze tra esperti e under, la squadra di Zironelli approccia nel migliore dei modi al match e nei primi 20 minuti colpisce un palo e fallisce almeno due palle-gol a pochi passi dalla porta.

Nella seconda parte del primo tempo si svegliano gli ospiti, creando pericoli dalle parti di Cevers e collezionando una serie di calci d'angolo. Nella ripresa è un vero e proprio monologo del San Marzano che arriva al tiro a più riprese, difettando però nella mira. Al 30' su corner di Uliano lo stacco di Altobello a centro area è imperioso e ne scaturisce una inzuccata che non lascia scampo al portiere ospite.

Nel finale la Nuova Florida tenta la via del pari con la forza della disperazione.

In pieno recupero la bandierina del secondo assistente vanifica la rete dell'1-1 per posizione irregolare di Paterni. Si scatenano vibranti proteste che portano a ben quattro espulsioni tra i laziali, una in campo e tre dalla panchina. Raddoppiano i minuti di recupero ma l'ultima doppia chance è per il San Marzano, che sfiora il 2-0 in pochi secondi con Ferrari e il baby Di Prisco.