«Domus Stabia int''ostreet»: tre giorni di turismo enogastronomico a Castellammare

«La Dispensa dei Monti Lattari e il turismo enogastronomico - Domus Stabia int’ ‘o Street» è il titolo della manifestazione organizzata dal Comune di Castellammare di Stabia nell’ambito del POC, iniziative culturali e turistiche della Regione Campania. La manifestazione prenderà il via con un convegno che si terrà a Palazzo Reale di Quisisana giovedì 18 aprile dalle ore 10 alle 13, e sarà dedicato alla valorizzazione della cultura enogastronomica dei Monti Lattari ed alle prospettive turistiche connesse.

Ad aprire i lavori del convegno è la commissione straordinaria del Comune con la partecipazione del presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari Tristano dello Ioio e della presidente della Fondazione Monti Lattari Mariella Verdoliva.

Fra i relatori Antonio Limone Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Salvatore Loffreda Direttore Coldiretti Campania, e Gabriele Saurio Direttore Artistico. Conclude Rosanna Romano Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo. Moderatrice dell'evento è la giornalista Marina D’Apice.

Sabato 20 aprile, in piazza Orologio, dalle ore 15,30 alle 17,30, recandosi presso l’info point allestito in piazza, ci si potrà prenotare per partecipare ai tour guidati gratuiti. Il percorso interesserà le chiese storiche del centro cittadino. Sono previsti un laboratorio dei biscotti a cura dei ragazzi e dei docenti dell’Istituto “Raffaele Viviani” e spettacoli itineranti, con la partecipazione dell’attore Antonio Fiorillo e del musicista e compositore Salvatore Torregrossa. La giornata si concluderà con un concerto di Anna Spagnuolo “Quartet in concerto - Le canzoni a Napoli del dopoguerra”.

Domenica 21 aprile, sempre in piazza Orologio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15, 30 alle 17,30, le attività continueranno con il laboratorio per la realizzazione di burattini con il Maestro Fausto Bellone, tour guidati e spettacoli teatrali nel centro storico. Si terrà inoltre uno show cooking a cura del food blogger “Manu Food”, con la partecipazione del nutrizionista e divulgatore Dott. Luca Cioffi, ed il maestro pasticciere Antonio Vanacore. La giornata si concluderà con un evento musicale sul palco centrale, con la partecipazione di Massimo Masiello e Lalla Esposito. Tutti gli appuntamenti offriranno l'opportunità di scoprire la ricchezza culturale e artistica del territorio di Castellammare di Stabia, con un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti.