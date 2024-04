Fasano-Santa Maria Cilento 0-3: per i cilentani la prima vittoria nel ritorno

Il Santa Maria Cilento dopo una sequela impressionante di risultati negativi e con la retrocessione diretta quasi ad un passo riesce a compiere l'impresa sul campo del Fasano e centra la prima vittoria in questo girone di ritorno. Un successo forse tardivo per i giallorossi cilentani che a due giornate dal termine vedono tenere accese le speranze di riuscire a compiere l'impresa di agganciare la terz'ultima posizione che dista 5 lunghezze, traguardo che resta molto difficile.

Questo blitz in terra brindisina, non fa altro che aumentare l'amarezza per un traguardo che poteva essere raggiunto senza troppi errori soprattutto nella scelta dei tecnici. La gara a Fasano per Campanella e soci, si mette subito bene e al 7' Di Fiore, con un potente tiro sorprende l'estremo Lazar e sblocca il punteggio.

Trascorrono solo 5 minuti e i giallorossi di Esposito, trovano il raddoppio: Di Fiore, si trasforma in uomo assit e imbecca Catalano che beffa per la seconda volta il portiere di casa. Il Fasano prova a reagire e crea due azioni insidiose con Battista, ma è bravo Spina a disinnescare il pericolo.

Il tempo si chiude con il doppio vantaggio per i cilentani.

Nella ripresa ancora padroni di casa in evidenza che provano a riaprire i giochi, ma le iniziative di Losavio, Melillo e Battista, non sortiscono l'effetto sperato anche grazie a Spina che si oppone con bravura. Al 25' arriva per il Santa Maria Cilento la terza rete: Gaeta, subentrato da poco a D'Auria, si presenta tutto solo davanti all'estremo del Fasano e lo batte per la terza volta.

E i cilentani sfiorano anche il poker, ma da segnalare nelle fila giallorosse l'esordio di Baschirotto, mentre nel finale il palo sulla conclusione di Lorenzo, nega la rete ai padroni di casa. Al triplice fischio è 0-3 per il Santa Maria che domenica nel derby sul campo della Paganese va a caccia di un'altra vittoria per sperare fino all'ultimo di evitare la retrocessione diretta.