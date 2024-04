Cavese, sabato anticipo con la Cynthia: ​non validi gli abbonamenti

Secondo appuntamento con la festa promozione per la Cavese. Dopo aver ottenuto domenica scorsa l'aritmetica certezza del salto diretto in Lega Pro, gli aquilotti festeggeranno ancora in occasione del prossimo turno casalingo. Al Simonetta Lamberti arriverà la Cynthialbalonga e la dirigenza biancoblu ha richiesto e ottenuto l'anticipo in notturna del match.

La gara, valida per la trentaduesima giornata nel girone G di Serie D, si giocherà infatti sabato 20 aprile con fischio d'inizio fissato per le 20.45. La società ha indetto la Giornata Blufoncé per la quale non risulteranno validi abbonamenti e ingressi di favore.

Sarà dunque un'atra serata di festa, perché al termine della partita ci sarà la cerimonia di premiazione ufficiale per la vittoria del campionato, con la consegna della coppa riservata alle neopromosse in Lega Pro.