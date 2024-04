Atletico Uri-Nocerina 2-1: molossi al quarto posto

La Nocerina si fa rimontare nella ripresa dall'Atletico Uri, rimedia la seconda sconfitta consecutiva e perde pure il secondo posto. Una giornata da dimenicare quella in Sardegna per la squadra di mister Nappi, capace di lasciare il bottino pieno a una formazione, quella giallorossa, reduce da 10 sconfitte nelle 15 gare casalinghe precedenti.

Dopo una prima chance con Pinna, i rossoneri passano al 9' con una pregevole conclusione di Guida al termine di un'azione avviata da Maimone.

L'Uri impiega un bel po' per reagire ma quando ci riesce provoca brividi alla retroguardia ospite con le conclusioni di Piga e Pisano. Quest'ultimo in particolare spreca incredibilmente a breve distanza dalla porta. Non fanno meglio Cardella e Rossi sul fronte opposto, lasciando il parziale sullo 0-1.

Nel secondo tempo la Nocerina sfiora il raddoppio con Guida a tu per tu col portiere e viene immediatamente punita. Al 18' l'Atletico Uri trova il pareggio con una fortuita deviazione di Attili e cambia l'andamento del match. Melis ruba palla su indecisione di Tuninetti e tenta la conclusione sfiorando il raddoppio. Il sorpasso arriva alla mezz'ora con Mari che realizza il 2-1 sugli sviluppi di un angolo.

Il vantaggio dei sardi “smonta” psicologicamente una Nocerina che nemmeno dai rincalzi ricava nuova verve. Termina dunque con l'Atletico Uri che festeggia il secondo successo casalingo del girone di ritorno, prolungando il periodo negativo dei rossoneri che nelle ultime 7 partite hanno collezionato soli 9 punti. Domenica si ritorna al San Francesco: arriverà un Sassari Latte Dolce finito di nuovo in zona playout e dunque desideroso di riprendersi un posto fuori dalle sabbie mobili della graduatoria.