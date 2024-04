Santa Maria Cilento-Martina 0-3: giallorossi quasi retrocessi

Per Il Santa Maria Cilento la stagione negativa non sembra fermarsi e anche contro la seconda forza del girone il Martina arriva un'altra sconfitta sul terreno amico del Carrano. E dire che i ragazzi di Gianluca Esposito, almeno nella prima parte del match sono riusciti a mettere paura alla quotata avversaria e hanno avuto anche la possibilità di passare in vantaggio quando al 20' Nunziante è stato atterrato in area, per l'arbitro non ci sono stati dubbi nell'assegnare il penalty, ma Di Fiore, si è fatto ipnotizzare da Pirro.

Da possibile 1-0 è arrivato invece il vantaggio degli ospiti: al 39' sugli sviluppi di un angolo con una conclusione beffarda Bonanno, batte Pappalardo. Una rete che dà fiducia alla squadra ospite che prima della chiusura del tempo prova altre due volte a raddoppiare ma prima Perez e poi Bonanno non trovano la porta.

Nella ripresa cambia poco, il Martina resta padrone del campo e per i giallorossi si registra solo una buona occasione con capitan Campanella, ma la sua girata è respinta. Invece puntuale arriva il raddoppio: Tedesco, appena subentrato a Palermo, di testa firma il raddoppio. Santa Maria tramortito che rischia più volte il tris che arriva quasi allo scadere, a firmarlo è un altro subentrato dalla panchina Vaticinio, con un preciso diagonale sigla lo 0-3 con cui si chiude il match. Una vittoria quella del Martina che fa rinviare la festa promozione alla Team Altamura.

Domenica il Santa Maria Cilento va sul campo del Fasano.