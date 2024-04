Fasano-Angri 1-2: vittoria di platino

L'Angri ritrova ossigeno in classifica espugnando il Vito Curlo di Fasano. Punteggio finale di 1-2 in favore dei grigiorossi, che conquistano la seconda vittoria nel girone di ritorno e possono ritrovare speranze di poter addirittura conquistare la salvezza diretta.

Nonostante assenze pesanti, la squadra di mister Liquidato riesce a raccogliere le giuste energie, concretizzando nella ripresa le occasioni giuste per festeggiare 3 punti di platino. Non è una partita semplice, tenuto conto che il Fasano nella prima parte del campionato lottava addirittura per le prime posizioni e oggi si ritrova a dover sudare le proverbiali sette camicie per mantenere la categoria. Palladino dice di no a Ganci a metà frazione, poi è il palo a salvare i doriani sulla conclusione di Melillo.

A inizio ripresa Palmieri va a conquistarsi e trasformare il rigore che sblocca il risultato. Il Fasano non demorde ma trova ancora in Palladino un ostacolo importante. L'estremo grigiorosso tuttavia non può nulla alla mezz'ora sulla precisa sventola di Melillo che fa 1-1. L'Angri ha il merito di non scomporsi e dopo 5 minuti ritrova il vantaggio.

Poziello innesca Mansour che si ritrova a tu per tu col portiere e lo fredda con precisione.

Non è finita. Nelle ultime battute un brivido percorre la schiena dei grigiorossi, ma sugli sviluppi di un corner nessun atleta del Fasano trova lo spunto per ritrovare di nuovo il pareggio. Al triplice fischio esplode la gioia dei grigiorossi, che fanno un bel balzo in avanti, pur restando ancora in zona playout: la zona salvezza diretta ora è distante solo 4 punti.