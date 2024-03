Santa Maria Cilento-Fidelis Andria 0-3, Esposito: «Risultato bugiardo»

Al Santa Maria Cilento non basta il cuore, l'orgoglio e una buona prestazione per circa un'ora di gioco per portare a casa almeno un punto nel match casalingo contro la Fidelis Andria. La formazione pugliese del tecnico Scaringella, è sorpresa dall'ottimo avvio dei giallorossi cilentani che mettono alle corde la difesa del team pugliese. Da segnalare al 20' la conclusione di Brugaletta, dopo 2' ci prova due volte Catalano.

Alla mezz'ora è la volta di Gaeta, poi tocca a Chironi sfiorare la travesa, ma senza creare danni alla porta dell'Andria.

Al 37' si vedono gli ospiti con Strambelli, il quale, con un calcio da fermo impegna Spina. La beffa per la squadra di Esposito, arriva al tramonto della prima frazione: una punizione viene capitalizzata in modo vincente da Giambuzzi che di testa batte Spina.

Vibrate proteste dei padroni di casa perchè l'episodio arriva dopo oltre il minuto di recupero concesso. Nella ripresa il Santa Maria parte sempre con il piede pigiato sull'acceleratore e dopo due giri di lancette capita a Brugaletta l'occasione del pareggio ma il difensore spreca in malo modo. La spinta dei padroni di casa si esaurisce al minuto 29' quando l'Andria, nel momento migliore dei giallorossi di Castellbate piazza la rete del raddoppio con Giambuzzi, che realizza la sua doppietta e batte ancora Spina firmando lo 0-2.

Il Santa Maria esce di scena e al 43' arriva anche il tris per i pugliesi a segnare è Bottalico. E sullo 0-3 si chiude il match con un punteggio che penalizza oltremisura i cilentani, tanto da far dire al tecnico dei giallorossi Gianluca Esposito: " Risultato bugiiardo la mia squadra avrebbe meritato altro, invece stiamo parlando di un pesante passivo. Non ci resta che ripartire dalla buona prestazione non possimo fare altro".